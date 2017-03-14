一例一休擾民 綠營鬧集體焦慮

反對一例一休，南投縣長林明溱率先發難！（廖志晃攝）

關於一例一休的亂象，台北市長柯文哲昨表示，希望中央能盡速有全國一致的標準。（黃世麒攝）

一例一休拍板定案以來，勞資雙方爭議不斷，不只民眾搞不清楚，各縣市政府也滿腹疑問。台北市勞動局兩個月來，六次發函給勞動部請求解釋，結果竟是接到「再討論」回覆，台北市長柯文哲表示，市府夾在勞資中間很為難；這困擾在綠營執政縣市也產生集體焦慮，亟盼行政院盡速找出解方；藍營執政的南投縣長林明溱乾脆指示研議不施行一例一休，讓勞資都依舊制走。

據《聯合報》報導，綠營執政縣市為支持蔡政府一例一休政策，多數保持沉默，很多疑慮、反對檯面上變成忌諱。無法像藍營的林明溱直批一例一休是惡法，共研議南投縣不實施府一例一休政策。不過，民進黨桃園市長鄭文燦之前表示，「勞動部絕不能輕忽地方產業和勞工的聲音，必須嚴肅、妥善處理」；民進黨立委林俊憲說，「我們不要顧面子，該改還是要改」。透露綠營執政縣市的集體焦慮徵兆。

一例一休已逼下前勞動部長郭芳煜，綠營表示，新部長林美珠是蔡英文總統的表姊，應該最能了解並執行小英政策。但勞動部對縣市政府發函回應是「再討論」，令他們憂心，三個月宣導期加三個月輔導期一過，馬上要對違反新制的企業開罰，這些企業及心懷不滿的勞工，都是地方首長要面對的選民，綠營縣市長及黨籍立委均企盼，蔡政府要加緊改善腳步，才能減輕一例一休「災損」。

(中時電子報)