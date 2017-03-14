拯救心碎爸爸 尋女兒的故事就差你轉發

中國大陸男子王明清23年前在成都賣水果，一群人刻意拿大鈔購買，他去換零錢回來後女兒就不見了。他2年前改當網約車司機，盼大家幫忙轉發尋人啟事，讓女兒看見後回來找爸爸。

微博簽約自媒體「二更視頻」13日晚間用影片報導王明清找女兒的故事。1994年1月8日下午5時，王明清和太太帶著女兒在四川成都市九眼橋賣水果，連續遇到好幾個客人給大鈔，夫妻倆跑去換零錢，回來後女兒就不見了。

王明清面對鏡頭講述一個重複了上萬遍的故事，還是淚流不止。他揉揉眼睛說，「到現在23年多，說實在話我現在都感到心痛」。快50歲的他，今年第一次吃到生日蛋糕，許下的心願是，「希望找到我的女兒王啟鳳」。

王明清開網約車2年多，跑了8000多趟車，目的是向每名乘客求助，盼大家在微信、微博等平台幫忙轉發訊息。王明清還將尋人啟事做成小卡，乘客拍照後就能上傳，完全不用打字。分秒必爭，為的就是女兒快點出現。

女兒丟了之後，王明清和太太天天都在找女兒，太太最初只能走路，他則是騎著腳踏車在街上尋找，「我娃娃肯定是被人口販子抱走了」。王明清說，尋找的過程夫妻兩人完全顧不得形象，「一個像癲子，一個像瘋子」。

九眼橋是女兒走失的地點，也是王明清的傷心地，但他認為，當年3歲的女兒應該對那兒有一點記憶，說不定能在橋上重逢。他走著走著也會想，女兒已經26歲了，成家了嗎？如果還沒，希望能親自牽著女兒走進禮堂。

王明清將尋找女兒的紀錄全收在一個鐵箱子裡，包括女兒一走丟後，他立刻在四川日報登的尋人啟事，以及他花了無數個晝夜、一字字寫下女兒失蹤經過的幾張手稿。

王明清說，每每將當年四川日報的尋人啟事報導拿在手上，感覺就像女兒一直都在一樣。等女兒回來，他希望讓她看看鐵盒子內的東西，「爸、媽真的找妳找得好苦」。1060314

(中央社)