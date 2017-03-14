阿里山櫻之道 頂石棹櫻花盛開
阿里山花季已登場，但花季要角吉野櫻預估下旬才會怒放，目前阿里山半山腰的頂石棹「櫻之道」櫻花盛開，粉紅色的花海，美不勝收。
阿里山森林遊樂區最早種植的櫻花，是百年前移植自日本的吉野櫻，也是目前阿里山數量最龐大的花種，每年3、4月間森林遊樂區櫻花怒放，美不勝收，動輒吸引數十萬人上山賞花。
雖然雪白的吉野櫻預估本月下旬才會怒放，但森林遊樂區內的山櫻花、琉球緋寒櫻、河津櫻早已滿開；而阿里山半山腰的頂石棹地區，因海拔較低，櫻花也開得較早。
其中較著名的「櫻之道」，因櫻花種植得最密集，每年早春奼紫嫣紅，已經逐漸打開知名度，成為阿里山區另一個賞櫻景點。
阿里山國家風景區管理處表示，為了避免阿里山花季期間交通壅塞，公路總局將在18日、19日、25日、26日等假日實施交通管制，管制期間，除非持有相關證明文件（如工作證、住宿證明）或特殊情形（婚喪喜慶）外，禁行小型車。
為了鼓勵遊客搭乘大眾交通工具，林務局嘉義林區管理處也在阿里山公路（台18線）61公里處的「八八新舍」設立臨時售票點購票，搭乘公共接駁車的旅客可享門票75折票價優惠。1060314
(中央社)
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