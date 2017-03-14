埔里高屏空品呈橘色提醒 敏感族注意

我要評比

今天早上埔里及高屏地區部分測站空氣品質指標（AQI）呈橘色提醒，敏感族應特別注意。

根據環保署空氣品質監測網截至早上8時50分的觀測資料，南投埔里及高屏地區的橋頭、仁武、左營、前鎮、小港、屏東新埤的空氣品質指標呈橘色提醒。

環保署提醒在橘色提醒區域的民眾，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩；具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1060314

(中央社)