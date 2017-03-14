白家綺32歲感動首出國 2女兒伴遊香港
女星白家綺演出多部戲劇，近年橫跨主持、唱片，演藝成績亮眼，是民視當家花旦，而白家綺多年努力打拼，獨立撫養一對女兒長大，身為單親媽的她，總是分享許多正能量，不過談到女兒時，白家綺常流露出滿滿心疼與母愛，近期白家綺終於實現出國旅遊夢想，帶著兩個女兒遊迪士尼。
32歲的白家綺小時候家境不好，長大後早婚，卻經歷外遇離婚，努力帶大一對女兒，不過她始終沒機會出國旅遊，不過白家綺近日終於圓夢，帶著8、10歲女兒到香港迪士尼，她直播時雀躍說：「對啊！我跑到國外了」，欣喜之情全寫在臉上。
白家綺母女三人實現公主夢，除了迪士尼外，白家綺也到太平山3D博物館參觀，拍了許多照片，不僅一對女兒活潑搞怪，白家綺甚至玩得比女兒還瘋，讓她開心直呼：「超級幸福」。
(中時電子報)
關鍵字：白家綺
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