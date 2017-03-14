疑長期不睦 老人殺老人後自殺

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板橋區一家長照中心一名68歲邱姓老翁疑與76歲李姓老翁不合，今天凌晨持水果刀刺死李姓老翁後自殺身亡。

警方調查，邱姓老翁原為街友，民國104年被安置在慧心老人長期照護中心，李姓老翁去年4月入住，與邱姓老翁同房，兩人長期相處不睦，經常吵架。

兩名老翁昨天又產生口角，邱姓老翁拿拖鞋打李男的頭部，照護中心原本安排將兩人換房。沒想到竟發生悲劇。

警方指出，邱姓老翁凌晨3時許拿水果刀猛刺對方，再用棉被覆蓋後，回自己床位猛刺自己頸部自殺身亡，看護要餵食李姓老翁時，才發現這起2死事故。

警方籲請民眾珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1060314

(中央社)