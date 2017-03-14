台灣出席第61屆聯合國婦女地位委員會

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聯合國第61屆婦女地位委員會(CSW 61)今天揭幕，今年主題是兩性平等，台灣第18年與會。聯合國秘書長古特瑞斯強調，全球需要更多婦女領袖，需要更多人站出來替兩性平等發聲。

今年各項會議將持續進行到3月24日，由於紐約明天恐將遭逢超大風雪，市政府已宣布停班停課，CSW也取消了明天所有議程。

古特瑞斯（Antonio Guterres）在開幕式大聲疾呼，全球需要更多女性領袖，也需要更多男性力挺兩性平權、追求薪資平等。

聯合國婦女署執行主任恩格庫卡（Phumzile Mlambo-Ngcuka）報告時凸顯兩性平等進展緩慢嚴重性，表示全球逾半數婦女工作者仍處於非正規就業，光是印度就有1億9000萬名婦女在非正式部門工作。她也以「白晝搶劫」（daylight robbery）形容目前女男薪資不平等情形。

台灣今年由行政院婦權會、衛福部、台北市政府、勵馨基金會、泛太平洋暨東南亞婦女協會、台灣同志諮詢熱線協會等產官學界及民間組織，組成47人代表團與會，就台灣婦權運動、參政、兩性平等、薪資差距等議題，參加周邊會議或研討會，提出台灣經驗。

駐紐約台北經文處將於15日（當地時間）下午舉行「婦女在變動工作環境之經濟賦權研討會」（Seminar on Women's Economic Empowerment in the Changing World of Work）研討會，由處長徐儷文主持，邀請薩爾瓦多駐聯合國常任代表薩摩亞（Ruben Zamora）等各國代表交流意見。

台北市政府3月21日也將在聯合國教堂中心舉行「台北婦女新形象」（New Image of Women in Taipei）座談會，由市府國際事務委員會執行長饒慶鈺等人主談。 1060314

(中央社)