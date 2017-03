台灣出席第61屆聯合國婦女地位委員會

聯合國第61屆婦女地位委員會(CSW 61)今天揭幕,今年主題是兩性平等,台灣第18年與會。聯合國秘書長古特瑞斯強調,全球需要更多婦女領袖,需要更多人站出來替兩性平等發聲。

今年各項會議將持續進行到3月24日,由於紐約明天恐將遭逢超大風雪,市政府已宣布停班停課,CSW也取消了明天所有議程。

古特瑞斯(Antonio Guterres)在開幕式大聲疾呼,全球需要更多女性領袖,也需要更多男性力挺兩性平權、追求薪資平等。

聯合國婦女署執行主任恩格庫卡(Phumzile Mlambo-Ngcuka)報告時凸顯兩性平等進展緩慢嚴重性,表示全球逾半數婦女工作者仍處於非正規就業,光是印度就有1億9000萬名婦女在非正式部門工作。她也以「白晝搶劫」(daylight robbery)形容目前女男薪資不平等情形。

台灣今年由行政院婦權會、衛福部、台北市政府、勵馨基金會、泛太平洋暨東南亞婦女協會、台灣同志諮詢熱線協會等產官學界及民間組織,組成47人代表團與會,就台灣婦權運動、參政、兩性平等、薪資差距等議題,參加周邊會議或研討會,提出台灣經驗。

駐紐約台北經文處將於15日(當地時間)下午舉行「婦女在變動工作環境之經濟賦權研討會」(Seminar on Women's Economic Empowerment in the Changing World of Work)研討會,由處長徐儷文主持,邀請薩爾瓦多駐聯合國常任代表薩摩亞(Ruben Zamora)等各國代表交流意見。

台北市政府3月21日也將在聯合國教堂中心舉行「台北婦女新形象」(New Image of Women in Taipei)座談會,由市府國際事務委員會執行長饒慶鈺等人主談。 1060314

