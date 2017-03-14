不勝酒力 男酒駕逆向自撞路燈

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蔡姓男子今天涉嫌酒駕，又不勝酒力逆向及自撞路燈桿，造成車頭全毀，蔡男右前臂骨折和多處擦傷，酒測值1.25，全案依公共危險罪嫌移送偵辦。

高雄市警察局三民第二分局調查，蔡男涉嫌酒後駕車，並在三民區正興路逆向行駛，不慎撞擊到路旁路燈桿，車內2顆安全氣囊全爆開，車頭因撞擊力道相當大而毀損。

警方據報趕往處理，發現蔡男右前臂骨折和臉部多處擦傷，由警消協助送醫，進行開刀住院治療，同時員警於醫院對蔡男實施酒精濃度測試，經檢測呼氣酒測值達1.25。

員警表示，蔡男幾乎達爛醉如泥程度。駕駛交通工具切勿飲酒，駕駛人應遵守道路交通安全規則，行駛於道路上應尊重自己及用路人安全，以避免不必要悲劇發生。1060314

(中央社)