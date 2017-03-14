自曝生產過程 陳子玄：血壓飆高到喪失意識
本土劇女星陳子玄日前剖腹產下兒子「棉花糖」，抱到寶寶那刻讓她熱淚盈眶，不過生產過程至今仍心有餘悸，一度更血壓飆高到失去意識，驚呼差點就沒命了。
陳子玄表示知道胎兒胎位不正需要剖腹，手術前就已經神經緊繃，進產房後陣痛加上手術室低氣溫，讓她血壓升高導致喪失意識，醒來後由於傷口未復原，只要起身稍微出力就宛如「天崩地裂的痛」，尤其下床走路更是艱難挑戰，程度遠遠超過生理痛數百倍，但想著兒子「棉花糖」便咬牙苦撐下去，這讓她不禁佩服生了五個孩子的母親，大讚是「偉大又勇敢的女性」。
這段期間陳子玄最感謝的莫過是老公，在術後無法下床行動時，全靠他在旁無微不至的照顧，不僅抱她上下床、上廁所隨側攙扶，讓她覺得自己最無助沒用時，在旁邊不斷加油打氣，雖然回想起來仍很痛苦，但看到兒子「棉花糖」的臉一切就值得，對於一家三口即將團聚開啟新生活，陳子玄也直呼相當期待。
(中時電子報)
關鍵字：陳子玄
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