軍人遭控施用海洛因 嗎啡、可待因比例還清白

日前清泉崗基地爆發毒品丟包案，多位官兵驗出毒品反應，國防部長馮世寬認為是感冒藥害的。（資料照/王文吉攝）

21歲許姓軍人去年1月在收假例行尿液篩檢中，驗出嗎啡、可待因陽性反應，被控施用一級毒品海洛因送辦，謝男喊冤說是服藥並出示診所診斷證明，檢方發現咳嗽藥確實含可待因成分，且嗎啡與可待因含量比例遠小於2比1，符合食藥署的用藥研究結果，不起訴處分。

陸軍步兵訓練指揮部許姓二兵，去年1月18日早上收假回營，實施例行性尿液篩檢，沒想到結果出爐，竟驗出嗎啡和可待因，認定他吸食一級毒品海洛因，遭桃園憲兵隊移送法辦，許男也在2個月後退伍。

許男到庭喊冤，強調驗尿前幾天感冒，有服用診所開立的咳嗽藥，並出示1月8日就診資料，否認吸毒。

桃檢調查發現，可待因（codeine）是感冒藥物中可合法添加的止咳藥物，依食藥署對藥物的研究，尿液中可待因濃度大於300ng/mL，且嗎啡濃度除以可待因濃度的比值小於2，可能是施用可待因的結果。

許男的檢驗報告顯示可待因濃度為5140ng/mL，嗎啡濃度為488ng/mL，符合食藥署用藥研究結果，且診所也出示診斷證明和開藥內容，證明許男服用的藥物確實含有可待因，加上並未扣得其它毒品或吸毒器具，無法證明他施用海洛因，予以不起訴處分。

(中時)