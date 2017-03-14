司改國是會議 小燈泡媽媽出席

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「小燈泡」媽媽王婉諭出席。(黃世麒攝)

司法改革國是會議第1分組14日進行第2次會議。(黃世麒攝)

羅秉成(左)擔任會議主席。(黃世麒攝)

冤獄平反者陳龍綺(左)出席。(黃世麒攝)

司改國是會議第1分組14日進行第2次會議，此次討論的焦點是整合法醫、測謊、科學鑑識等科學鑑定機制，司改委員、冤獄平反者陳龍綺、「小燈泡」媽媽王婉諭等人出席。

(中時)