旅遊泰國、柬埔寨前 先了解拜佛的正確方法

在泰國的部分旅遊景點採取差別費率，泰國民眾和和一般觀光客收費標準不同，有些差異不大，但有些相差9倍之多。圖為大城WatPhra Si Sanphet 帕席桑碧寺，觀光客收費50泰銖，還算合理。中央社記者劉得倉大城攝 106年1月26日

泰國觀光業十分發達，不少台灣學生爭取前往當地實習、工作。圖為泰國曼谷大皇宮。（圖/本報系資料照/洪銘謙提供）

2016全球最佳旅遊城市，柬埔寨暹粒亞洲第1。（圖/本報系資料照/亞太國際地產提供）

全球著名旅遊勝地有許多為佛教國家，如新加坡、泰國、柬埔寨、馬來西亞、斯里蘭卡、馬爾地夫、緬甸等。前往這些國家旅遊時，參觀各大寺廟、宮殿都是一項打卡式的體驗，能更認識各國的傳統文化。但正確的拜佛方式有哪些？出國旅遊前，先來了解佛教國家是如何拜佛吧～

每個人所堅信的信仰不同，亦或相信事在人為，但尊重不同的文化都是每個人都該學習的一堂課。旅遊搜尋網站Skyscanner就整理出佛教國家拜佛含義、正確拜佛的方法、以及拜佛時的注意事項。

►拜佛的含義

1、感應禮拜：感應禮拜是爲了求佛祖、菩薩保佑，賜給幸運，免除災難，以求接引超度，感謝恩德。

2、恭敬禮拜：恭敬禮拜是對三世佛的恭敬，或爲了感恩、崇敬，這種禮拜是從內心自發産生的。

3、忏悔禮拜：忏悔禮拜是爲忏悔而禮拜。能做忏悔禮拜的人，一定是謙虛，或正在學習謙虛的人，因此，忏悔禮拜可以提升人的人格，改變人的氣質，使人變得誠實、溫和、謙虛。

4、無相禮拜：無相拜佛是一無所求而拜，分三個層次。最初知道自己在拜，體驗自己在拜的每一個動作，指揮著自己的身體在拜；第二個層次則是知道自己在拜，體驗自己在拜，但是已無有意識指揮的心；最後達到第三個層次，既沒有指揮，也沒有體驗。

►正確的拜佛方法

1、肅立合掌，兩腳成外八字形，腳跟相距約5公分，腳尖距離約20公分，目光注視兩手中指尖。

2、右手先下，左手仍作合掌狀，腰緩緩下蹲，右臂向前下伸，右掌向下按於拜墊的中央，左掌仍舉著不動，兩膝隨即跪下。跪下後，左掌隨著伸下，按在拜墊中央左方超過右手半掌處。禮佛時，兩腳尖不要移動或翻轉。

3、右掌由拜墊中央右方向前移動半掌，與左掌齊，兩掌相距約六寸，額頭平貼於地面。

4、兩掌握虛拳，向上翻掌，手掌打開，掌心向上，掌背平貼地面，即「頭面接足禮」。當頭著地時，是以額頭接觸地面，並非頭頂去著地。

5、起身時，兩手握拳翻轉，手掌打開，掌心向下貼地，頭離地面或拜墊，右手移回拜墊中央。

6、左掌舉回胸前，右掌著地將撐起，直腰起立，兩手合掌立直。

►拜佛注意事项

1、拜佛時不必站在中心位置，但是拜佛的態度一定要虔誠。佛祖有三明、六通、十力、四無畏、十八不共法，只要心中有歪念，佛都知道，只要誠心、恭敬心，什麽位置皆是好地方。

2、不論佛殿內供有多少佛，入殿禮佛只要三拜即可。個人修行需要征求其意願，如果殿內大衆已集合時，要隨衆站立，合掌問訊，不能個人禮拜，避免影響大衆的秩序、不符合威儀。

3、拜佛時，要慢慢拜下，慢慢起立，一個動作接連一個動作，不要把拜佛的動作弄得急促、緊張。否則拜得太快，會慌、忙、急、亂，反而失去寧靜、安定。

4、拜佛時，不能移動雙腳的位置，同時要將臀部置於腳上，不可翹起，如此才合乎禮儀。

5、如果有人禮佛時，不能從他們面前經行而過。

6、如果有許多出家人正在禮佛，不能與他們的師傅同行，要位於師傅之後。

7、拜佛的時候，不能只有動作而沒有用心、缺乏慚愧心，對於人格的提升很難有作用。

(中時電子報)