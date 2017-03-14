樹林農會傳賄選 新任常務監事60萬交保
新北地檢署指揮警調偵辦樹林區農會理事長、常務監事疑似賄選案，昨日將當選監事的陳相儒等35人傳喚到案，經複訊後諭令陳相儒60萬元交保、賴姓監事40萬元交保；當選理事長的賴朝進則尚未到案。
會員代表選舉部分，黃姓女子為求當選會員代表，涉嫌與黃姓樁腳共同行賄會員，其中黃女30萬元交保，黃姓樁腳20萬元交保。
檢方偵辦樹林農會賄選後，以有部分涉案人交出賄款，檢方統計目前共追繳犯罪所得共63.7萬元，持續偵辦中。
(中時)
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