南韓政情動盪 美軍備妥因應
南韓前總統朴槿惠被彈劾下台引發國內政情動盪，面臨北韓可能的蠢動，美軍太平洋司令部今天表示，堅守對盟邦的承諾，且若有需要，將準備回應各種局勢。
3月10日南韓憲法法院8位法官一致贊成「引用」彈劾，導致擁朴倒朴兩派群眾激烈對立，已造成多人死傷，加上北韓不時威脅發射飛彈，朝鮮半島局勢動盪。
因應可能的情勢演變，美軍太平洋司令部（PACOM）官員答覆記者電郵詢問時重申，「我們堅守對我們盟邦與夥伴的承諾，且若有需要，將準備回應各種局勢」（We remain committed to our allies and partnersand are prepared to respond to a wide variety ofsituations if needed.）。
根據美國國防部統計，目前約有2萬8000名美軍駐守南韓，自1954年韓戰結束至今，美軍駐守南韓已超過60年，而美軍駐守南韓主要部隊包括陸軍第8軍團、海軍第7艦隊、空軍第7航空隊與陸戰隊。
另據美國波音（Boeing）公司發布的新聞稿，自2012年波音與南韓敲定一份為期5年、協助南韓維持主力戰機F-15機隊戰力的合約後，12日波音再度獲得這份為期5年的合約，包括韓國現代集團也將參與其中。1060314
(中央社)
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