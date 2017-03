南韓政情動盪 美軍備妥因應

南韓前總統朴槿惠被彈劾下台引發國內政情動盪,面臨北韓可能的蠢動,美軍太平洋司令部今天表示,堅守對盟邦的承諾,且若有需要,將準備回應各種局勢。

3月10日南韓憲法法院8位法官一致贊成「引用」彈劾,導致擁朴倒朴兩派群眾激烈對立,已造成多人死傷,加上北韓不時威脅發射飛彈,朝鮮半島局勢動盪。

因應可能的情勢演變,美軍太平洋司令部(PACOM)官員答覆記者電郵詢問時重申,「我們堅守對我們盟邦與夥伴的承諾,且若有需要,將準備回應各種局勢」(We remain committed to our allies and partnersand are prepared to respond to a wide variety ofsituations if needed.)。

根據美國國防部統計,目前約有2萬8000名美軍駐守南韓,自1954年韓戰結束至今,美軍駐守南韓已超過60年,而美軍駐守南韓主要部隊包括陸軍第8軍團、海軍第7艦隊、空軍第7航空隊與陸戰隊。

另據美國波音(Boeing)公司發布的新聞稿,自2012年波音與南韓敲定一份為期5年、協助南韓維持主力戰機F-15機隊戰力的合約後,12日波音再度獲得這份為期5年的合約,包括韓國現代集團也將參與其中。1060314

(中央社)