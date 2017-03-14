傳南投擬不守一例一休 林全：充分溝通

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行政院林全今天談及媒體報導南投縣研議不守勞動基準法一例一休時表示，新的立法上路後，業界或執行部分有些困擾，會充分溝通，等輔導期或宣導結束後，行政院會釐清所有問題。

媒體報導，一例一休爭議不斷，有選民壓力的縣市長難為；台北市長柯文哲昨天說，「夾在中間很為難」，南投縣長林明溱更指示南投縣政府法制人員研議，「南投縣能否不施行」。

林全上午在立法院受訪表示，一例一休制度主要是保障勞工工作權益，減少勞工工作時間，不要過勞。新的立法上路後，業界或執行部分有些困擾，會充分溝通，如果有些想法也會蒐集資料，會等輔導期或宣導結束後，行政院會釐清所有問題。1060314

(中央社)