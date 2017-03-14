冰雪奇緣真實上演 紐約暴雪冰封房屋
儘管已經3月多，遭逢強風暴雪襲擊的紐約依舊有如冰封之城，1名攝影師上傳1間徹底被厚重冰雪包覆住的房子的照片，宛如迪士尼動畫「冰雪奇緣」（Frozen）一景。
英國廣播公司（BBC）報導，攝影師庫科（John Kucko）捕捉到這間位於紐約州韋布斯特（Webster）房屋遭冰雪覆蓋的奇景，上傳網路後許多民眾拒絕相信照片是真的。
他說，他很驚訝「有這麼多人懷疑是我在房屋上噴塑型泡沫」。為了證明照片不假，他只好上傳影片作為證明。
這間房屋位於安大略湖畔，由於水氣與強風刮送，被覆蓋上一層又一層厚重的銀色外衣。美國有線電視新聞網（CNN）報導，庫科說，「我們這裡刮了5天強風。」「斷電一度影響15萬人。」截至今天上午，仍有8000人無電可用。
美國國家氣象局（National Weather Service）維持對紐約州的暴風雪警告，今、明兩天紐約市與周邊地區積雪恐達30到50公分。
法新社報導，這場暴風雪有可能成為本季最強勁的冬季風暴，影響數以千萬的美國民眾，學校紛紛停課，交通一片混亂。
連白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）都宣布，受到暴風雪影響，美國總統川普與德國總理梅克爾的首度會談將從明天延至17日。（譯者：中央社許湘欣）1060314
(中央社)
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