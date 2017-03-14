齟齬擴大 土耳其暫停荷土高階關係

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荷蘭與德國等歐洲國家禁止土耳其官員到當地舉行攸關土國公投的政治性集會，使歐土緊張危機惡化。土耳其今天表示，暫停荷土間高階關係、禁止荷蘭大使返回土國。

法新社報導，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）還指控德國總理梅克爾（Angela Merkel）「支持恐怖分子」。土耳其與歐盟國家間激烈互批的僵局，衝擊土國與歐洲的全面關係。

德國與荷蘭都阻止土耳其部會首長到當地舉辦爭取海外僑民選票的集會。土耳其將於4月16日舉行公投，這項公投是為了讓總統艾爾段擴權。

荷蘭於自身大選前數日，阻止土國外長的班機降落，還在上週末把要到荷蘭的土國家庭事務部長趕回出發地，相關舉動特別激怒了土耳其。

土耳其副總理柯土爾穆斯（Numan Kurtulmus）在內閣會議後說：「土耳其與荷蘭的高階關係和已計畫的部長級或更高層級會面已暫停，直到荷蘭對其所做所為做出補償為止。」

他並指出，土耳其也不准荷蘭駐土耳其大使返回崗位，直到荷蘭在海外集會一事達到土國的要求；土耳其也暫停與荷蘭的外交航班。

歐盟外交政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）與歐盟東擴執委哈恩（Johannes Hahn）都呼籲土耳其「應克制發表過分聲明，以及讓情況惡化的舉措。」

但土耳其總統艾爾段隨後就在一個電視訪問裡直呼「梅克爾女士，妳是在支持恐怖分子；梅克爾女士，妳為何要把恐怖分子隱藏在妳的國家？..妳為何無動於衷？」。

艾爾段指控柏林對土耳其所提關於恐怖分子嫌犯的4500份檔案毫不予理會；這些檔案包括與庫德族激進分子和去年土國的未遂政變有關的嫌犯資料。

梅克爾的發言人以「無稽」駁斥艾爾段的指控，並表示梅克爾無意攪入「挑釁競賽」。

對於歐土間外交齟齬可能產生的立即性影響，華盛頓近東政策研究所（Washington Institute）土耳其研究計畫主任卡加泰（Soner Cagaptay）認為，反倒可能會幫到艾爾段。

卡加泰告訴法新社：「歐洲去禁止（那些集會），反倒可能給艾爾段一線生機，使他能勉強讓公投勝出」（譯者：中央社陳亦偉）1060314

(中央社)