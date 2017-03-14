NBA》戰績考量？柯瑞看好哈登摘MVP

柯瑞(左)認為從戰績方面來看，哈登比韋斯布魯克更有機會拿下今年年度MVP。(美聯社資料照)

本季年度MVP競爭空前，包含「大鬍子」哈登、韋斯布魯克、「小皇帝」詹姆斯、里歐納德等人都有機會獲選，身為過去兩季MVP的勇士後衛柯瑞14日認為，假如以球迷的觀點來看，他的唯一年度MVP選擇將是哈登！

原本柯瑞在受訪時，不太願意正面回應關於年度MVP話題，但他最後仍選了哈登，理由是，「你必須獎勵那支更好的球隊，我認為戰績是年度MVP票選時，必須考慮到的因素之一，在這方面，哈登比韋少更具優勢。」

儘管韋斯布魯克本季很有可能拿下場均大三元驚人數據作收，可是哈登在平均助攻與罰球次數上，占據聯盟首位，更重要的是，當前火箭拿下46勝21敗，高居西區第3，反觀雷霆37勝29敗，僅排西區第6。

韋斯布魯克不僅在球隊戰績方面輸給哈登，在「人緣」方面更居劣勢，因為韋少好幾次在接受採訪時，展現不願配合的高傲姿態，回答更成省話一哥，早已得罪不少具有投票權的美媒，假如他最後落選，恐怕也是自找的。

(中時電子報)