「十二月」進駐日曜天地 卡位台中舊城區
隨著鐵路高架化通車、火車新站啟用後，台中舊城區、尤其是中區與東區全面大翻轉，不僅吸引「大魯閣新時代」、「秀泰廣場」、「李方艾美酒店」等購物商場、國際級飯店陸續插旗，帶動購物與觀影人潮，目前又磁吸知名餐飲業者爭相卡位拓店，搶食舊城區衍生的餐飲商機。
其中，看好台中公園旁的泡沫紅茶商機，以粥品、茶點聞名的「十二月」，3月中進駐「日曜天地」名品折扣中心2樓展店，吸引OUTLET新客源，體驗台中在地的飲食特色。「十二月」是目前台中首創復古洋房庭園餐廳，主打潮汕砂鍋粥品，成立1年多以來，深受喜愛懷舊風格與美食的消費者喜愛。
十二月執行長廖英豪表示，看好台中鐵路高架化及舊城區新生計畫帶來的商機，加上肯定日曜天地深耕中區8年的經營優勢，因此，首家分店選擇進駐日曜天地，希望將創始店優閒園藝的用餐空間帶進中區餐飲市場。
日曜天地營業部店長林仲瑜表示，台中的泡沫紅茶文化大約在1980年代盛行，第一杯「珍珠奶茶」也是由舊城區崛起，演變至今人手一杯的手搖杯，台中公園附近的泡沫紅茶店更是歷久不衰，至今仍是人氣鼎沸。看好台中人的飲茶習慣與「十二月」的進駐，可望提升來客停留時間，預計可帶動2成以上的買氣。
廖英豪表示，因應日曜店的特色環境，「十二月」除將主打招牌的「砂鍋粥品」與「茶飲」外，也將會陸續開發特色飲品與茶食點心，如南瓜栗子飲品等，讓消費者逛街、還能輕鬆享用茶點與飲品。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。