「十二月」進駐日曜天地 卡位台中舊城區

「十二月」餐廳陸續開發特色飲品與茶食點心。（圖／曾麗芳）

「十二月」餐廳陸續開發特色飲品與茶食點心。（圖／曾麗芳）

因應日曜店的特色環境，「十二月」餐廳將主打招牌的「砂鍋粥品」與「茶飲」。（圖／曾麗芳）

隨著鐵路高架化通車、火車新站啟用後，台中舊城區、尤其是中區與東區全面大翻轉，不僅吸引「大魯閣新時代」、「秀泰廣場」、「李方艾美酒店」等購物商場、國際級飯店陸續插旗，帶動購物與觀影人潮，目前又磁吸知名餐飲業者爭相卡位拓店，搶食舊城區衍生的餐飲商機。

其中，看好台中公園旁的泡沫紅茶商機，以粥品、茶點聞名的「十二月」，3月中進駐「日曜天地」名品折扣中心2樓展店，吸引OUTLET新客源，體驗台中在地的飲食特色。「十二月」是目前台中首創復古洋房庭園餐廳，主打潮汕砂鍋粥品，成立1年多以來，深受喜愛懷舊風格與美食的消費者喜愛。

十二月執行長廖英豪表示，看好台中鐵路高架化及舊城區新生計畫帶來的商機，加上肯定日曜天地深耕中區8年的經營優勢，因此，首家分店選擇進駐日曜天地，希望將創始店優閒園藝的用餐空間帶進中區餐飲市場。

日曜天地營業部店長林仲瑜表示，台中的泡沫紅茶文化大約在1980年代盛行，第一杯「珍珠奶茶」也是由舊城區崛起，演變至今人手一杯的手搖杯，台中公園附近的泡沫紅茶店更是歷久不衰，至今仍是人氣鼎沸。看好台中人的飲茶習慣與「十二月」的進駐，可望提升來客停留時間，預計可帶動2成以上的買氣。

廖英豪表示，因應日曜店的特色環境，「十二月」除將主打招牌的「砂鍋粥品」與「茶飲」外，也將會陸續開發特色飲品與茶食點心，如南瓜栗子飲品等，讓消費者逛街、還能輕鬆享用茶點與飲品。

(工商)