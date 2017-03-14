英何時啟動脫歐 或等歐盟25日60週年後

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英國脫離歐洲聯盟（EU）法案今天獲國會通過，明天女王御准即可成為法律，之後首相梅伊可隨時啟動脫歐程序，但各界盛傳，25日歐盟60週年之前，英國不會正式啟動程序。

法新社與英國廣播公司（BBC）報導，上議院（House of Lords）今天駁回最後一刻提出的修正案，為脫歐法案最快在明天成為法律鋪路。

脫歐法案成為法律後，梅伊（Theresa May）可隨時啟動歐盟里斯本條約（Lisbon Treaty）第50條條文（Article 50），展開為期兩年的協商，若協商順利，最終會讓英國成為第一個離開歐盟的國家。

各界揣測，脫歐法案獲女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）御准（Royal Assent）後，梅伊就會去函歐洲理事會（European Council）通知英國將啟動脫歐，但梅伊的發言人極力淡化這項說法。

梅伊的發言人在國會表決前表示，「我們一直都講得很明白，首相會在3月底前啟動第50條條文」，還特別強調了月「底」這個字。

歐盟扣除英國外的27國早就準備好看到英國在本週啟動第50條條文，展開為期兩年的脫歐程序。

但各界盛傳英國會等3月25日歐盟在義大利羅馬舉行慶祝60週年的高峰會後，才展開脫歐程序，布魯塞爾方面也可能樂見在那時啟動脫歐。

一旦梅伊去函通知，歐盟將只要花48小時的時間就可發出第一份協商草案，後續協商會議預定於4月6日召開。

但預料還要等數月之久，雙方才會正式展開會談。1060314

(中央社)