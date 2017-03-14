港媒：中共海軍陸戰隊增4倍 將派海外

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據港媒報導，中共海軍計劃將陸戰隊規模從現有2萬人擴增至10萬人，部分派駐吉布地和瓜達爾港。中國大陸國防部表示，擴大海軍陸戰隊規模涉及軍改，共軍將結合改革進程適時發布訊息。

香港南華早報13日引述匿名共軍人士報導，中共海軍陸戰隊新增2個特戰旅後，規模已接近2萬人，之後將編入更多旅，擴增至10萬人，包括6個旅。與此同時，中共海軍人數將增加15%。

報導指出，共軍擴充海軍陸戰隊，反映出戰略從依靠人數優勢打贏陸地戰爭轉變到透過高度專業化兵種應對多樣化安全挑戰。

這篇報導還提到，中共擬讓部分海軍陸戰隊派駐海外，包括吉布地和瓜達爾港。中國大陸正在東非國家吉布地建設海軍基地，容納人數未知；巴基斯坦瓜達爾港則由陸資投資建設，中共軍艦將來可能停靠。

環球時報今天報導，中國大陸國防部新聞局對此表示，擴大海軍陸戰隊規模涉及中共軍隊改革問題，相關改革正按計畫穩步推進。共軍相關部門將結合改革進程，適時發布訊息。

中共海軍軍事學術研究所研究員張軍社表示，中共海軍陸戰隊無論兵員或武器裝備數量都與美國相差懸殊。美國現役陸戰部隊兵力達24萬人，還有400多架戰鬥機和支援飛機，平時隨海軍艦艇部署在世界各地。

他說，中共陸戰隊近年一直參加海軍在亞丁灣、索馬利亞海域的護航行動，未來護航編隊也會停靠吉布地後勤保障基地。「屆時看到中國海軍陸戰隊的身影，外界不必大驚小怪。」1060314

(中央社)