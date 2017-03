陸兩會另類「嬌點」 最美翻譯是.....她！

大陸美女翻譯張璐的正裝照。(圖/網站圖片)

隨著大陸第十二屆兩會即將進入尾聲,除了議場上那些嚴肅的政治和官場話題外,外界更發現,會場上總有一名「嬌點」,那就是前大陸外交學院校花、擔任7年國務院總理翻譯的張璐。亮麗的外型和準確的譯文,讓現任大陸外交部翻譯司西葡語處處長的張璐,成為兩會上一夕爆紅,被網友們封為「女神翻譯」。

出生於1977年的張璐,山東濟南人,1996年考入大陸外交學院國際法學系,畢業後考入外交部翻譯室工作,隨後赴英國西敏寺大學(University of Westminster)攻讀外交學碩士,開始其正式的翻譯生涯。2007年首次替大陸前外長李肇星翻譯,從2009年隨當時的國務院總理溫家寶出席世界經濟論壇(World Economic Forum)起,張璐擔任近4年的總理翻譯,並多次成功地替喜愛引用古典詩詞的溫家寶翻譯,開始倍受外界關注。在溫家寶於2013退休後,張璐仍持續替繼任總理職務的李克強進行翻譯,目前的她,不僅是名高級翻譯,更是翻譯司中西葡語處的處長。

另外一種造型的張璐。(圖/網易新聞)

列席翻譯的張璐(圖右),與大陸國務院總理李克強(圖右二)、人大發言人傅瑩(圖右三)等並排進行記者會。(圖/中國新聞網)

但這些光環絕非憑空而來,擁有最優秀的一群翻譯專才的大陸外交部翻譯司,內聘有至少50名翻譯,其背後的魔鬼訓練與辛苦可見一斑。張璐在某次講座中透露,自己常常加班加到淩晨兩點,每天還要聽BBC、VOA、CNN等外媒,並不斷地做筆記,看《參考消息》和《環球時報》等雜誌報紙來增加知識。每一次隨同總理記者會翻譯,至少得提前一個月開始準備,並隨時預備過去曾被提及和用過的古典詩詞在筆記中,才不會在現場手忙腳亂。

擔任大陸兩任國務院總理7年翻譯的「女神」張璐。(圖/中國青年報)

國家御用英語翻譯官 "張璐" - 古語、詩詞皆精, 顏值高特別高

對她的讚美在網上更是絡繹不決,不少人認為一向保持俐落短髮和套裝的她,很有氣質與品味,更有自稱是她的學妹和學姐的網友表示,張璐私底下是名「很淡雅、很淑女」的女性,也是她們效法的榜樣之一。但即使名氣如此響亮,低調的她只認為,大陸外交部內有更多優秀的翻譯,她只是其中的一員。對於翻譯這份職業,她更表示,「無論職業多久,我心裏從不認為能百分百精準,永遠都要懷著一種敬畏的心,更謹慎、小心地做這份工作。」

明天在第十二屆人大閉幕記者會上,張璐將連續第7年扮演總理翻譯角色,會不會再有亮眼之舉,包含她本人,勢必都將成為明日記者會的關注焦點之一。

張璐的翻譯作品:

1.華山再高,頂有過路。

張璐譯文:No matter how high the mountain is, one can always ascend to its top.

2.亦餘心之所善兮,雖九死其尤未悔。

張璐譯文:For the ideal that I hold near to my heart,Id not regret a thousand times to die.

3.人或加訕,心無疵兮。

張璐譯文:My conscience stays untainted in spite of rumors and slanders from the outside.

4.兄弟雖有小忿,不廢懿親。

張璐譯文:Differences between brothers can not sever their bloodties.

(中時電子報)