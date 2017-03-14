陸兩會另類「嬌點」 最美翻譯是.....她！

大陸美女翻譯張璐的正裝照。（圖/網站圖片）

隨著大陸第十二屆兩會即將進入尾聲，除了議場上那些嚴肅的政治和官場話題外，外界更發現，會場上總有一名「嬌點」，那就是前大陸外交學院校花、擔任7年國務院總理翻譯的張璐。亮麗的外型和準確的譯文，讓現任大陸外交部翻譯司西葡語處處長的張璐，成為兩會上一夕爆紅，被網友們封為「女神翻譯」。

出生於1977年的張璐，山東濟南人，1996年考入大陸外交學院國際法學系，畢業後考入外交部翻譯室工作，隨後赴英國西敏寺大學（University of Westminster）攻讀外交學碩士，開始其正式的翻譯生涯。2007年首次替大陸前外長李肇星翻譯，從2009年隨當時的國務院總理溫家寶出席世界經濟論壇（World Economic Forum）起，張璐擔任近4年的總理翻譯，並多次成功地替喜愛引用古典詩詞的溫家寶翻譯，開始倍受外界關注。在溫家寶於2013退休後，張璐仍持續替繼任總理職務的李克強進行翻譯，目前的她，不僅是名高級翻譯，更是翻譯司中西葡語處的處長。

另外一種造型的張璐。（圖/網易新聞）

列席翻譯的張璐（圖右），與大陸國務院總理李克強（圖右二）、人大發言人傅瑩（圖右三）等並排進行記者會。（圖/中國新聞網）

但這些光環絕非憑空而來，擁有最優秀的一群翻譯專才的大陸外交部翻譯司，內聘有至少50名翻譯，其背後的魔鬼訓練與辛苦可見一斑。張璐在某次講座中透露，自己常常加班加到淩晨兩點，每天還要聽BBC、VOA、CNN等外媒，並不斷地做筆記，看《參考消息》和《環球時報》等雜誌報紙來增加知識。每一次隨同總理記者會翻譯，至少得提前一個月開始準備，並隨時預備過去曾被提及和用過的古典詩詞在筆記中，才不會在現場手忙腳亂。

擔任大陸兩任國務院總理7年翻譯的「女神」張璐。（圖/中國青年報）

國家御用英語翻譯官 "張璐" - 古語、詩詞皆精, 顏值高特別高

對她的讚美在網上更是絡繹不決，不少人認為一向保持俐落短髮和套裝的她，很有氣質與品味，更有自稱是她的學妹和學姐的網友表示，張璐私底下是名「很淡雅、很淑女」的女性，也是她們效法的榜樣之一。但即使名氣如此響亮，低調的她只認為，大陸外交部內有更多優秀的翻譯，她只是其中的一員。對於翻譯這份職業，她更表示，「無論職業多久，我心裏從不認為能百分百精準，永遠都要懷著一種敬畏的心，更謹慎、小心地做這份工作。」

明天在第十二屆人大閉幕記者會上，張璐將連續第7年扮演總理翻譯角色，會不會再有亮眼之舉，包含她本人，勢必都將成為明日記者會的關注焦點之一。

張璐的翻譯作品：

1.華山再高，頂有過路。

張璐譯文：No matter how high the mountain is, one can always ascend to its top.

2.亦餘心之所善兮，雖九死其尤未悔。

張璐譯文：For the ideal that I hold near to my heart,Id not regret a thousand times to die.

3.人或加訕，心無疵兮。

張璐譯文：My conscience stays untainted in spite of rumors and slanders from the outside.

4.兄弟雖有小忿，不廢懿親。

張璐譯文：Differences between brothers can not sever their bloodties.

(中時電子報)