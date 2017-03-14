2017南投中興萬人城市路跑 頭獎送Audi汽車

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2017第2屆南投中興「萬人城市路跑」，將於6月25日登場，即日起受理報名至4月14日截止；報名參賽就送編織彈性科技慢跑鞋，鼓勵全民運動辦抽獎，頭獎送市價新台幣112萬元的AUDI A1 25 TFSI（三門）跑車！

臺灣全民運動協會致力推廣運動，更結合臺灣在地城鄉的文化特色，規畫優質運動賽事，以期達到國人運動健康，與在地觀光事業並進目標。

此次「萬人城市路跑」，透過運動讓參賽者更了解南投中興在地文化及特色，並更一步將參賽者帶入城鄉地區，帶動觀光景點及美食的推廣，吸引觀光人潮，刺激當地發展、行銷曝光、活絡地方經濟效益。

第2屆南投中興萬人城市路跑，報名費690元，即可獲得賽事專屬紀念Ｔ，及Heros最新推出的編織彈性科技慢跑鞋！此款慢跑鞋以獨特泡泡鞋底，讓彈性升級，具有避震緩衝功能，在運動時感到非常舒適的效果；貼心止滑貼片大底，完善保護雙腳，一體成型無縫設計，讓輕量鞋款更進化，是運動練跑的最佳夥伴！

今年，主辦單位盛大舉辦「全民運動來抽獎」活動，頭獎為市價新台幣112萬元的AUDI A1 25 TFSI（三門）跑車1台；此外，為推廣全民運動風氣，凡是超過50人以上團體，報名並完成繳費，不限報名任何項目，即加贈1台日本進口「多功能塑體健身機」，讓運動不受天氣影響，在家也可邊運動、邊享受音樂。

賽事進行中的活動，拍攝精彩畫面，寫下照片中的故事、或是影片剪輯後，上傳至YouTube，並分享到活動FB粉絲專頁，就有機會獲得獎金！

(中時)