擺脫「小腹婆」 仰臥起坐沒有用！健身教練揭真相
「小腹」是許多人的共同煩惱，為消除腹部那塊礙眼贅肉，不少人會選擇在家狂做「仰臥起坐」，盼能一甩小腹婆臭名。不過，英國知名私人教練指出，仰臥起坐根本無助於消除小腹，重訓、做棒式才是正確方法。
根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國知名私人教練愛德森（Nicola Addison）說，不少人會狂做仰臥起坐，盼能消除腹部贅肉，但這是完全錯誤的觀念。學會愛上重訓，在肌肉鍛鍊過程中提升基礎代謝率，或進行「棒式運動」、控制飲食，才是消除小腹的不二法門。
阿拉巴馬大學伯明翰分校人體研究學教授蓋瑞杭特（Gary R. Hunter）也曾提及，仰臥起坐對減小腹沒有太大作用，走路散步還比較有效，腹部贅肉是深層內臟脂肪，仰臥起坐可鍛鍊肌肉，但它所消耗的熱量極少，根本無法消除腹部脂肪。
(中時電子報)
文章來源：DAILY MAIL
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。