擺脫「小腹婆」 仰臥起坐沒有用！健身教練揭真相

健身教練指出，仰臥起坐無助於消小腹。(圖/shutterstock提供)

「小腹」是許多人的共同煩惱，為消除腹部那塊礙眼贅肉，不少人會選擇在家狂做「仰臥起坐」，盼能一甩小腹婆臭名。不過，英國知名私人教練指出，仰臥起坐根本無助於消除小腹，重訓、做棒式才是正確方法。

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國知名私人教練愛德森（Nicola Addison）說，不少人會狂做仰臥起坐，盼能消除腹部贅肉，但這是完全錯誤的觀念。學會愛上重訓，在肌肉鍛鍊過程中提升基礎代謝率，或進行「棒式運動」、控制飲食，才是消除小腹的不二法門。

阿拉巴馬大學伯明翰分校人體研究學教授蓋瑞杭特（Gary R. Hunter）也曾提及，仰臥起坐對減小腹沒有太大作用，走路散步還比較有效，腹部贅肉是深層內臟脂肪，仰臥起坐可鍛鍊肌肉，但它所消耗的熱量極少，根本無法消除腹部脂肪。

(中時電子報)