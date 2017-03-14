盼參加WHA 陳時中：世界不能沒有台灣

世界衛生大會5月底舉行，但台灣還沒收到邀請函。衛生福利部長陳時中今天向世界衛生組織喊話，「我們不能沒有你們，但是你們也不能沒有我們」，盼正式參與。

世界衛生大會（WHA）預計今年5月22日至31日在瑞士日內瓦召開，衛福部去年遲至5月、網路報名截止日當天才拿到邀請函，今年能否獲邀仍是未知數。

陳時中上午接受媒體專訪時表示，世界衛生組織（WHO）及世衛大會應該體認到，台灣對世界衛生有貢獻，台灣很多地方做得很好，醫療外交幫助很多國家，「對於世界衛生的體系，我們是有貢獻的」，不單是台灣人需要，其實世界也需要台灣。

他表示，若把台灣排除在外，對台灣、對世界都是一件不公平的事情，會跟外交部繼續努力爭取參與。

陳時中說，台灣和世界的連結有很多專業管道可以得到訊息，但若沒有透過一個正式、常態的管道交換訊息，有時候難免會落後，「這是我們所擔心的」。

盼爭取到參加WHA門票，陳時中說，「我們不能沒有你們，但是你們也不能沒有我們」，希望台灣能參加WHA，需要大家訊息溝通，防疫更迅速確實，台灣的相關經驗對世界非常有幫助。若台灣不能參與，對世界也是損失。

至於冠脂妥偽藥事件滿城風雨，媒體詢問，有沒有「內神通外鬼」？陳時中表示，冠脂妥偽藥事件是新型態犯罪，未來會更落實管理。但他相信絕對沒有內神通外鬼，「如果衛福部官員涉及裡面，坦白講我就應該要辭職」，分析幾乎是不可能的事情，且他對衛福部員工有信心。

陳時中說，冠脂妥的假藥成分是從中國大陸進口，衛福部也透過疾病管制署，希望和中國大陸相關單位取得聯繫，希望兩岸合作打擊偽藥，健康應該不受政治因素影響，保障兩岸人民健康，「對大家都有利」。1060314

(中央社)