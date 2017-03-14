助青年租房 葉俊榮：一直放在心上
內政部長葉俊榮今天表示，現在推動只租不售的社會住宅、租賃專法，目的都是要活絡租賃市場，幫助年輕人解決房屋問題是內政部一直放在心上的事，希望立院多支持租賃專法。
葉俊榮昨天被問到低薪和高房價導致年輕人買不起房，他表示，年輕人薪水不高還要付房貸，會影響生活品質和對孩子的教育投資，應改變觀念，靠租房子也可以過得很有尊嚴。
對此，今天上午他在列席立法院總質詢前受訪表示， 現在推動只租不售的社會住宅、租賃專法，目的都是要活絡租賃市場，且希望大家租後覺得很好，品質也不錯，這是內政部努力的方向。
葉俊榮說，能夠幫助年輕人在踏出社會的第一步，在房屋的面向上能夠盡量促成，這是內政部的方向。
葉俊榮表示，現在房屋的自有率高，空屋率也高，房價也高，對於年輕人在第一哩路如何早點找到房子，不要馬上負擔高房貸，這是內政部一直放在心上的事。
對於社會住宅的成效似乎還沒有很顯著，葉俊榮指出，已經在全面啟動，上會期住宅法通過，現已在完整推動。而本會期租賃專法也已在立法院，希望立委多多支持，讓整個租賃市場能夠活絡，進一步消化空餘屋，讓資產更有效的運用，也解決年輕人的問題。1060314
(中央社)
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