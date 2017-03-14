宋仲基榮獲韓國電視節目製作人大獎

我要評比

南韓多位演藝界消息人士今天透露，人氣男星宋仲基以在KBS熱播劇「太陽的後裔」中的出色表現，獲得超高人氣和演藝界高度評價，高票榮獲第29屆韓國電視節目製作人大獎。

南韓「亞洲經濟」報導，韓國電視節目製作人大獎是由韓國製作人聯合會評選，每年評選出電視劇、廣播、綜藝等各領域節目獎項，去年演出熱播電視劇「KillMe Heal Me」的男星池城曾獲電視劇部門大獎。

此次頒獎儀式預定17日在SBS電視台舉行。1060314

(中央社)