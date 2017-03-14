張進德結束大聯盟春訓 重回小聯盟
美國職棒大聯盟MLB匹茲堡海盜隊今天表示，決定調度包括張進德在內的4位球員回小聯盟，這番調度之後，總計目前投入海盜隊在大聯盟春訓的球員共有56人。
根據海盜隊發布的新聞稿，4位回小聯盟的球員是左投狄克森（Cody Dickson）、右投艾普勒（Tyler Eppler）、捕手張進德以及內野手紐曼（Kevin Newman）。
記者電郵詢問海盜隊球團決定讓張進德回小聯盟的原因，球團公關沒有說明僅表示，「今天只是裁減的首日，他（張進德）今天在那裡（小聯盟）報到」。
這是張進德首次受邀參加大聯盟春訓，期間共6個打數，擊出1支安打，這支安打就是帶著1分打點的全壘打，那是2月25日海盜隊對戰巴爾的摩金鶯隊的春訓賽事。
當天張進德是替補上場，8局下，代打的包斯提克（Chris Bostick）先擊出2分全壘打，之後張進德「背靠背」也補上1記陽春全壘打，把比數拉開至6比1。
2月27日海盜隊出戰多倫多藍鳥隊的比賽，張進德再度替補上場，並阻殺盜2壘的跑者，這是他在春訓期間令人印象深刻的表現。
而張進德的弟弟張育成，今年則多次支援克里夫蘭印地安人隊春訓。他的守備位置是游擊手，去年美國職棒小聯盟在退役航艦中途島號，舉辦史無前例全壘打大賽，張育成留下首次航母全壘打大賽台灣人不缺席紀錄。
至於目前為止參與大聯盟春訓的台灣球員還包括，科羅拉多洛磯隊的投手李振昌、坦帕灣光芒隊的投手胡智為、邁阿密馬林魚隊的投手陳偉殷，另1位來自台灣的潛力新秀朱立人，昨天支援聖地牙哥教士隊的春訓賽事。1060314
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。