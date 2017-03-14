張進德結束大聯盟春訓 重回小聯盟

美國職棒大聯盟MLB匹茲堡海盜隊今天表示，決定調度包括張進德在內的4位球員回小聯盟，這番調度之後，總計目前投入海盜隊在大聯盟春訓的球員共有56人。

根據海盜隊發布的新聞稿，4位回小聯盟的球員是左投狄克森（Cody Dickson）、右投艾普勒（Tyler Eppler）、捕手張進德以及內野手紐曼（Kevin Newman）。

記者電郵詢問海盜隊球團決定讓張進德回小聯盟的原因，球團公關沒有說明僅表示，「今天只是裁減的首日，他（張進德）今天在那裡（小聯盟）報到」。

這是張進德首次受邀參加大聯盟春訓，期間共6個打數，擊出1支安打，這支安打就是帶著1分打點的全壘打，那是2月25日海盜隊對戰巴爾的摩金鶯隊的春訓賽事。

當天張進德是替補上場，8局下，代打的包斯提克（Chris Bostick）先擊出2分全壘打，之後張進德「背靠背」也補上1記陽春全壘打，把比數拉開至6比1。

2月27日海盜隊出戰多倫多藍鳥隊的比賽，張進德再度替補上場，並阻殺盜2壘的跑者，這是他在春訓期間令人印象深刻的表現。

而張進德的弟弟張育成，今年則多次支援克里夫蘭印地安人隊春訓。他的守備位置是游擊手，去年美國職棒小聯盟在退役航艦中途島號，舉辦史無前例全壘打大賽，張育成留下首次航母全壘打大賽台灣人不缺席紀錄。

至於目前為止參與大聯盟春訓的台灣球員還包括，科羅拉多洛磯隊的投手李振昌、坦帕灣光芒隊的投手胡智為、邁阿密馬林魚隊的投手陳偉殷，另1位來自台灣的潛力新秀朱立人，昨天支援聖地牙哥教士隊的春訓賽事。1060314

(中央社)