張小月：有共諜存在是想當然爾的事

我要評比

行政院大陸委員會主任委員張小月今天表示，政府部門從沒公布過任何（共諜）相關數據，但台灣處境特殊，對岸虎視眈眈，有共諜存在是想當然爾的事，內部要做好管控機制。

媒體報導，國家安全單位曾估計，中國間諜在台約有5000人，對台滲透嚴重，

張小月上午在立法院受訪表示，對岸隨時要刺探台灣機密、了解很多機密情資，怎麼確保情資、資訊安全，是政府重要的工作。

至於日前發生的共諜案，她說，全案已進入司法程序，不評論個案，但非常歡迎中國大陸學生到台灣的政策沒任何改變，也希望在台陸生專心讀書求學，不要做任何危害台灣社會的事。

媒體追問，有沒有收到中國大陸國務院台灣事務辦公室、海峽兩岸關係協會關切？張小月表示，目前沒收到相關訊息。

民主進步黨籍立法委員陳明文等人昨天說，國家保防工作法草案被污名化，希望制訂反滲透法草案，加入國會監督與人權保障機制。

張小月表示，相關機關會找陸委會一起討論，政府一體，共同研究，以確保國安、社會安定。各機關如果認為有必要，會支持，各機關共同研究。

至於反滲透法草案遭質疑危害人權，她說，自由民主是堅持的價值，但也要建立在法治基礎上，政府部門最重要的是保障國安與民眾權益。1060314

(中央社)