被指強取文化總會 總統府嚴厲反駁
平面媒體今天刊登題為「蔡英文強取文化總會要做什麼？」社論。總統府今天聲明指出，文中多處充滿意識形態偏見，「胡亂指控，不僅悖離事實，更自棄新聞專業立場」。
總統府今天指出，平面媒體題為「蔡英文強取文化總會要做什麼？」社論，文中多處有「蔡英文竟率文化部及綠營人馬對文化總會巧取豪奪」、「吳樹民是文化總會的新任執行委員，也是這次蔡英文邀請加入文總的眾多獨派大老之一」等充滿意識形態偏見、悖離事實之處。
總統府指出，該文指吳樹民是文總新任執委，這個說法本身就是一個謊言，「一篇社論建立在一個謊言的基礎上，不知作者如何自圓其說？」，該社論謊稱「吳樹民是文化總會的新任執行委員，也是這次蔡英文邀請加入文總的眾多獨派大老之一」。但事實是吳樹民並非文化總會新進會員，更不是本屆執行委員。
總統府說，呼籲撰文者不要為了意識形態上的滿足，或基於黨派、私人利害之思考，未經查證就以媒體公器胡亂指控，也戕害自身公信力。
總統府表示，文化總會是以國家資源投入創設，長久以來由總統擔任會長並主導運作，以元首的高度及國家的力量來推展會務。政府也長期提供經費及資源，與社會協力推動各項文化事務，過去數十年皆然。
總統府說，相較於過去，本屆執行委員中，是文化界成員最多的一次，而蔡總統則是循例經新任執委會推舉為會長。該論所謂「蔡英文竟率文化部及綠營人馬對文化總會巧取豪奪」的胡亂指控，不僅悖離事實，更自棄新聞專業立場。1060314
(中央社)
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