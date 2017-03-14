林全:國安檢視或新立法 絕不妨害言論自由

行政院長林全今天對綠委研擬反滲透法草案表示，任何有關國家安全的檢視或新立法都不會妨害人民的言論自由，政府一定會做到。

針對民進黨立委陳明文等人研擬反滲透法草案是否會箝制言論自由？林全上午在立法院前受訪表示，不了解反滲透法的具體內容，但他要強調，第一，國家安全當然很重要，但政府保障人民的言論自由也非常重要，任何有關國家安全的檢視或新立法都不會妨害人民的言論自由，這一點政府一定會做到。

他表示，歡迎各界提供不同看法，最後行政院要檢視或更動任何法案，都會按照這個原則處理，一定會保障言論自由。1060314

(中央社)