冠脂妥傳偽藥 效期內皆可退換

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雲林縣衛生局14日表示，降血脂藥物「冠脂妥膜衣錠（Crestor）」傳有偽藥，藥商全面更換，只要在效期內都可退換，若已過效期則收回不退換。（翻攝畫面）中央社記者葉子綱傳真 106年3月14日

雲林縣衛生局今天表示，降血脂藥物「冠脂妥膜衣錠（Crestor）」傳有偽藥，藥商全面更換，只要在效期內都可退換，若已過效期則收回不退換。

雲林縣衛生局長吳昭軍指出，降血脂藥物傳有偽藥風波，除了冠脂妥，衛生福利部食品藥物管理署也函文要求縣市政府，抽驗力清之、維妥力、佳糖維等3種藥品。

吳昭軍說，雲林到13日為止，出動稽查26人次，稽查231家次，抽驗17件，持續加強稽查抽驗；藥商在13日預計送達全台地區醫院、診所和藥局，提供更換冠脂妥。

吳昭軍呼籲民眾，請於18日前到原取得藥品的醫療院所或就近藥局更換，可先電話詢問是否有新品，或有任何疑問可洽詢藥商專線電話0809-081-133，或食藥署諮詢專線02-27878200電話。

吳昭軍提醒民眾，退換藥品時，在效期內都可更換，不限定批號，可退換相同顆數藥品，但是若已過效期的藥品，將直接收回不換新品。1060314

(中央社)