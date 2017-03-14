菸酒稅挹注長照 林全：應該可以運轉

我要評比

行政院長林全今天被問菸酒稅挹注長照財源是否足夠表示，第一階段財源雖比整個支出還低，應該可以運轉。

立法院財委會昨天初審通過菸酒稅法修正草案，每包菸稅將漲新台幣20元，財政部預估每年增加233億元稅收，將挹注做為長照財源之一。

林全上午在立法院前受訪表示，長照分階段推動，第一階段是試辦，試辦時候所須財源比較有限；如果要全面試辦，財源還會重新檢討，第一個階段財源部分，比整個支出部分還低，應該是可以運轉。1060314

(中央社)