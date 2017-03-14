韓代總統退回12位青瓦台幕僚辭呈

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代行總統職權的南韓國務總理黃教安今天退回青瓦台總統秘書室室長韓光玉等3位室長和9位首席秘書提交的辭呈。

南韓聯合新聞通訊社引述黃教安方面稱，鑒於目前安全和經濟形勢嚴峻，為防止出現國政真空，同時處理好懸而未決的問題，黃教安決定退回青瓦台幕僚辭呈。

包括青瓦台總統秘書室室長韓光玉在內的12位青瓦台幕僚集體總辭，以示對朴槿惠總統遭彈劾下台負起政治和道德上的責任。

除韓光玉外，請辭的室長還有國家安全室室長金寬鎮、警護室室長朴興烈。

另外，在首席秘書方面，青瓦台秘書室共有10位首席秘書，前政策調整首席秘書安鐘範因捲入「親信門」被逮捕後，政策調整首席秘書職位空缺至今。1060314

(中央社)