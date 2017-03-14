南投不實施一例一休？林全：會再輔導溝通

對於南投擬不實施一例一休，行政院長林全在立法院受訪時表示，新的立法上路後，業界或執行部門有些困擾，政府會充分溝通，也會蒐集大家的想法，等輔導期或宣導結束後，行政院會釐清所有問題。（姚志平攝）

行政院長林全14日在立法院答詢。（姚志平攝）

對於南投擬不實施一例一休，行政院長林全在立法院受訪時表示，新的立法上路後，業界或執行部門有些困擾，政府會充分溝通，也會蒐集大家的想法，等輔導期或宣導結束後，行政院會釐清所有問題。

(中時)