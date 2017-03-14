衛福部長陳時中：台灣若無法參加WHA是世界損失

衛福部長陳時中14日接受廣播專訪時強調，台灣至今尚未收到世界衛生大會（WHA）邀請會持續溝通，WHA必須體認，台灣對世界衛生、醫療都有貢獻，台灣若無法參加WHA，「對世界是損失。」

世界衛生大會5月22日即將舉行，台灣至今尚未收到邀請。陳時中認為，即便台灣未出席WHA，也不會和世界脫軌。

陳時中說，外交部正在掌握台灣是否可參與WHA的進度，他強調，台灣對世界衛生有極大貢獻，醫療外交也幫助很多國家，相關資源不僅台灣需要，世界也需要，雖然無法參加WHA就沒有正式、常態管道，和其他國家交換訊息，「但台灣對防疫、安全衛生還是會持續做。」

陳時中認為，台灣對世界衛生、醫療都有貢獻，「對台灣是損失，對世界也是損失。」現場媒體也問及，台灣醫療衛生體系是否會因無法參加WHA落後？陳認為台灣不會和世界脫軌。

至於美豬、日本核災食品進口問題，被問及目前進度，陳時中多次強調基本原則是「進口的一定要是安全的」，目前尚未收到任何進度，擋不擋得住不是衛福部的問題，但相關單位會持續討論。

(旺報)