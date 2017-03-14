男酒駕直衝安全島 帶回警局還在醉
63歲高姓男子今天涉嫌酒後駕駛，精神恍惚直衝安全島，警方到場處理發現高姓男子全身酒氣濃厚，走路搖搖晃晃，酒測值達0.97，被帶回警局後還在醉。
高雄市政府警察局新興分局表示，獲報新興區林森路、民生路口有車禍，巡邏警員前往現場後，發現高姓男子駕駛自小客撞上分隔島，導致車輛爆胎動彈不得。
高姓男子下車後，精神恍惚，警員聞到他全身酒氣濃厚，走路還搖搖晃晃，並頻頻問警員，「第一次酒駕罰多少？法官會怎樣處理？」經酒測測定酒測值達0.97，警員將高姓男子帶返偵辦。
高姓男子供稱，經營的卡拉OK店最近生意不好、經營困難，與三五好友在店裡喝了「好幾瓶」啤酒，喝完後返家，酒醉意識模糊撞上中央分隔島。
高姓男子在警局內仍酒醉未醒，還一度口出「酒駕撞上分隔島，總比撞到人還好」。
警詢後，全案依公共危險罪嫌送辦。1060314
(中央社)
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