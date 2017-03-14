蘇格蘭若獨立 歐盟：需重申請歐盟會員
蘇格蘭首席大臣施特金宣布計畫舉行第2次獨立公投後，歐盟表示，蘇格蘭若獨立，必須排隊申請加入歐盟。
法新社和「獨立報」（Independent）報導，蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）已宣布會有第2次投票，且警告說，多數親歐的蘇格蘭人不會接受損害性的脫歐。
但歐盟執委會引述其前主席巴洛索（Jose Manuel Barroso）在蘇格蘭上一次於2014年舉行獨立公投前的話說，蘇格蘭若獨立，必須重新申請加入歐盟。
歐盟執委會發言人席納斯（Margaritis Schinas）在簡報會中被問到，巴洛索說過的話現在是否仍適用時，他說：「沒錯，巴洛索說的話仍適用。」
歐盟執委會1名消息人士稍後向法新社證實，席納斯特別是指巴洛索所說的一個新國家必須重新申請歐盟會員這段話。
巴洛索2014年2月曾告訴英國廣播公司（BBC）：「假設有新國家從目前的會員國脫離出來，將必須重新申請。申請加入歐盟需要獲得其他歐盟會員國的批准。」
席納斯表示，他不會進一步討論蘇格蘭新公投的計畫。英國預期要正式展開脫歐程序前不久，蘇格蘭宣布要舉行第2次獨立公投。（譯者：中央社陳昱婷）1060314
(中央社)
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