發動無人機反恐攻擊 川普授中情局大權

美國總統川普上台後，改變了前總統歐巴馬的許多政策，其中之一，就是將發動無人機打擊可疑恐怖份子的大權，由軍方交到中央情報局（CIA）手中。

《華爾街日報》（Wall Street Journal ）引述美國官員的話說，川普的這項新授權，將大大改變中情局的準軍事角色，也重新揭開中情局與五角大廈地盤爭奪戰的序幕。

在歐巴馬任內，中情局與五角大廈需要互相合作，由中情局利用無人機及其他情報搜集資源，來確認可疑恐怖份子的所在，接著由軍方發動攻擊。而最好的例子，就是2016年5月時，雙方攜手發動無人機攻擊，格斃阿富汗民兵組織塔利班首腦曼蘇爾（Mullah Mansour）。

歐巴馬政府為了提高行動的透明度，並釐清責任歸屬，因此要軍方發動攻擊。五角大廈在發動多數空襲後，必須公開提出報告。而在暗地運作的中情局發動攻擊，則不需要揭露可疑恐怖份子或平民的死亡人數。

儘管美國官員說，川普的決定是特別針對中情局在敘利亞的行動。然而，這意味著中情局獲得這攻擊大權後，最後也能在葉門、利比亞、索馬利亞，甚至其他地方暗地發動攻擊。

美國歷經911恐怖攻擊後，率先使用以飛彈武裝的無人機打擊激進份子。在前總統小布希主導下，美國開始以飛彈武裝的「掠奪者」（Predator）與「死神」（Reaper）無人機對付海外目標，而歐巴馬則擴大了相關行動。

(中時電子報)