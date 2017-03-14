周杰倫甜摟昆凌遊歐洲 身價50億卻搭2800廉航

周杰倫甜帶孕妻昆凌遊歐洲。(圖／翻攝自周杰倫臉書、周杰倫中文網微博)

天王周杰倫影視歌3棲，事業更跨足餐飲、潮牌、電競等，被推估身價高達50億元，不過近日他帶孕妻昆凌遊歐洲，卻被發現捨棄舒適高價航空，選擇搭台幣2800元的廉價航空。

周杰倫將在英國開唱，前幾天他就先到當地綵排兼遊玩，孕妻也愛相隨，小倆口隨後又到法國巴黎，再飛往巴塞隆納，穿著寬鬆黑裙的昆凌肚子微凸，但四肢仍纖細，據香港《蘋果》報導，有網友發現他們一行人搭乘VUELING航空，屬於歐洲廉價航空，全機只有經濟艙座位，票價約台幣2800元。

而航程2個小時，周杰倫和昆凌都沒離開座位，也沒叫過空服員服務，直到下飛機，昆凌才去上廁所，目擊網友透露昆凌很獨立，都不需要人陪，上完廁所就回來找老公，不過兩人在飛機上很少說話，各玩各的手機。

有別於他日前豪擲6億多買下大安區豪宅，此次旅行算是相當親民，連目擊者都忍不住問，「其實有6到7間更舒適的航空可以選，他怎麼會選擇搭廉航」。而14日是白色情人節，周杰倫也和昆凌在巴塞隆納聖家大教堂前留下合影，昆凌用手輕撫孕肚，周杰倫甜搭肩看向她，一臉幸福模樣，令人稱羨。

(中時電子報)