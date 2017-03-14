周杰倫甜摟昆凌遊歐洲 身價50億卻搭2800廉航
天王周杰倫影視歌3棲，事業更跨足餐飲、潮牌、電競等，被推估身價高達50億元，不過近日他帶孕妻昆凌遊歐洲，卻被發現捨棄舒適高價航空，選擇搭台幣2800元的廉價航空。
周杰倫將在英國開唱，前幾天他就先到當地綵排兼遊玩，孕妻也愛相隨，小倆口隨後又到法國巴黎，再飛往巴塞隆納，穿著寬鬆黑裙的昆凌肚子微凸，但四肢仍纖細，據香港《蘋果》報導，有網友發現他們一行人搭乘VUELING航空，屬於歐洲廉價航空，全機只有經濟艙座位，票價約台幣2800元。
而航程2個小時，周杰倫和昆凌都沒離開座位，也沒叫過空服員服務，直到下飛機，昆凌才去上廁所，目擊網友透露昆凌很獨立，都不需要人陪，上完廁所就回來找老公，不過兩人在飛機上很少說話，各玩各的手機。
有別於他日前豪擲6億多買下大安區豪宅，此次旅行算是相當親民，連目擊者都忍不住問，「其實有6到7間更舒適的航空可以選，他怎麼會選擇搭廉航」。而14日是白色情人節，周杰倫也和昆凌在巴塞隆納聖家大教堂前留下合影，昆凌用手輕撫孕肚，周杰倫甜搭肩看向她，一臉幸福模樣，令人稱羨。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。