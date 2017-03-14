這所國中升學優 還讓學生帶才藝畢業

屏東崁頂鄉私立南榮國中不但升學率優，還讓學生有多元管道學習，學生學習國樂等多種樂器，學校要讓每個學生帶著1項才藝畢業。（南榮國中提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年3月14日

屏東崁頂鄉私立南榮國中不但升學率優，今年全國學生音樂比賽男、女聲同獲第1名，各項樂器競賽也得獎，還讓學生學農事，校長張顥騰表示，要讓每個學生帶著1種才藝畢業。

崁頂鄉是位於屏東中區的1所鄉下私立國中，年年升學率傳捷報，不乏考上雄中、雄女，去年的國中會考還創下36名學生作文滿級分的耀眼成績，讓南榮國中的學生除了來自崁頂鄉和隔鄰的南州鄉外，還有來自內埔、竹田及麟洛鄉的學生，最遠從枋山鄉楓港前往就讀，即便路途遙遠，不少學生願意通車上學。

除了在教學上的用心外，學校也重視學生的多元學習，最近男、女聲合唱團在全國音樂比賽中同時拿到第1名，校長張顥騰表示，合唱團成立4年，往年也分別拿過第1或優等，今年首度同時獲第1名。

除了合唱團外，室外行進管樂、國樂合奏、絲竹室內樂合奏、口琴四重奏、口琴合奏都獲得優等的成績。

上週開始，學校與附近農民合作，讓八年級（國二）學生當農夫學習插秧，每個班級每週2個小時，學生戴著斗笠、捲起褲管，在農民師傅的指導下，學習徒手插秧，張顥騰表示，學生雖然多來自農鄉，但多數學生沒下過田，從事過農務。

張顥騰說，希望學生從八年級開始就能進行職業探索，「要讓每個學生畢業時，都能帶著1項才藝畢業」。

有競賽型的才藝如合唱團、樂器等，除了每週四下午的社團時間練習外，平時每週一和週五的早自習也進行練習，比別的學校練習的時間還多，張顥騰說，學生並沒有因此影響到學業，反而成了另一種抒壓管導。

至於讓學生學習務農，張顥騰說，縣府這幾年推廣食農教育，有些學校以「1日營」、「2日營」的方式進行，主要是讓孩子學習耕作的知識、食物的來源，更能擁有正確的飲食營養觀念，南榮國中目前還在測試階段，如果成效不錯，將再承租擴大農地，讓學生學習種植香草植物、無毒蔬果等，有更廣的學習。

張顥騰說，長遠目標是啟發學生對農業的興趣，培養農業人口，如果農務課程成效良好，未來不排除與屏東佳冬農校結合，為學生開闢農業的升學管道。1060314

(中央社)