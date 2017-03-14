敦睦艦將遠航友邦 蔡總統將登艦送行

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海軍106年度敦睦遠航訓練支隊3艘軍艦結束國內航訓後，下週將啟程前往友邦訪問，據了解，總統蔡英文下週將登上敦睦艦，為官兵送行。國防部表示，相關行程規畫中，尚未定案。

海軍106年度敦睦遠航訓練支隊從2月25日起至3月中旬，靠泊全台各大港口，今天停泊花蓮港後，準備返回左營軍港，接著將出訪友邦實施敦睦遠航。

軍方官員指出，蔡總統預計下週在敦睦艦出發前，親自為官兵送行，也會登艦參觀文宣館。蔡總統非首位登敦睦艦的總統，但為海軍官兵遠航送行，是第一次。

此外，「潛艦國造」為蔡政府上台後，重要的國防政策，軍方也將安排總統登上「茄比級」、「海龍級」潛艦，實際了解目前潛艦的運作狀況，總統將對官兵發表談話。

國防部發言人陳中吉今天受訪指出，相關行程都還在規畫中，尚未定案，待完成規畫後，對外說明。1060314

(中央社)