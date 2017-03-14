WBC》攻守展價值！小林誠司成日連勝關鍵

小林誠司(左)沉著的領導，讓他搖身成日本隊連勝的關鍵要角。(美聯社資料照)

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經典賽至今仍保持全勝的日本隊，前役驚險擊敗荷蘭隊，擊出致勝安打的中田翔，毫無意外地成為全日本英雄，然而在黑田博樹、里崎智也等球界大前輩眼中，反倒一致誇讚捕手小林誠司，才是日本隊能揮別熱身賽5戰2勝低潮，攻城掠地的關鍵要角。

小林上一場對荷蘭貢獻2支安打，其中1安更一度助日本隊取得1分超前，若不是則本昂大9下失守，原本他應該才是英雄。總計他經典賽4場先發，包辦4分打點、另有1發全壘打，打擊率高達4成55，完全不像季賽打擊率僅2成04的「防守型捕手」。

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「值得信賴的存在！」過去曾效力國家隊的捕手里崎智也，用這句話肯定小老弟的表現，他不諱言去年球季中，小林很容易被解決，頂多也只能打幾球界外球纏鬥，「但他現在的狀態很棒。他打出這樣的表現，還能激勵球隊其他打者，讓他們更想打出安打。」

不過比起攻擊，小林的領導功力，更獲前輩們高度讚賞。從預賽開始，他先是第二戰日本與澳洲戰成1比1平手時，適時安撫連投6壞球的岡田俊哉，挺過5下滿壘1分未失；前場面對荷蘭，更接連在第5、第6、第8局，沉穩助千賀滉大和宮西尚生鎖住戰局；第5、第6局三壘有人大膽配指叉球，更讓黑田印象深刻。

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獨樹一格的領導風格，是小林過去為人稱道的優勢，如今打擊也發揮，讓日本隊在嶋基宏退賽後衍生的捕手問題，頓時一掃而空；過去讀賣巨人奪165勝的西本聖看完預賽，更不禁直言小林的領導，才是日本隊連勝的關鍵。或許他未必能持續維持高檔，但這幾場比賽，已讓這名巨人捕手證明他的價值。

(中時電子報)