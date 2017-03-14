白宮： 川習會計劃中

國務院代理亞太助卿董雲裳表示，提勒森訪問中國大陸在某種程度上為兩國領導人會面鋪路，她並指出，美國已回到過往「一中政策」。(江靜玲攝）

美國白宮13日表示，川普和習近平會面計劃正在進行中，尚未確認時間和地點；國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）13日在華府外籍記者中心召開記者會則表示，美國國務卿提勒森本月18日抵達北京訪問時，將會與習近平晤面。

董雲裳指出，提勒森負責外交政策，訪問中國大陸在某種程度上會為兩國領導人會面鋪路，她並表示，美國已回到過往「一中政策」。

美國網路媒體Axios13日報導，美國總統川普計畫暫定4月6日至7日與中國大陸國家主席習近平在佛州馬阿拉歌俱樂部（Mar-a-Lago）會面。在此之前，日本媒體曾透露，習近平擬在4月上旬，極可能是6日訪美一天，不會到華府，而是在川普在佛州寓所，且規格不得低於日本首相安倍訪美待遇。

白宮發言人史派瑟13日在例行新聞簡報會中表示，川普與習近平會面的計劃正在進行中，但尚未確認日期。史派瑟說，提勒森將赴中國大陸訪問，之後將會有將於「川習會」的進一步細節。史派瑟指出，川習會面將有助於減緩北韓的緊張情勢，及近期在南韓部署薩德系統（THAAD），而美中領導人之間任何會議都將涉及廣泛共同關心的議題。

國務院代理亞太助卿董雲裳在華府外籍記者中心針對「川普會」，也表示尚無特別可宣布事宜，但從川普和習近平兩人電話溝通看來，已談到了提早會晤事。

有記者詢問川普若與習近平會面，兩人將如何談論「一中政策」和台灣議題。董雲裳表示，美國的「一中政策」是基於分別在1972年、1979年、1982年簽署的三個聯合公報，以及在1979年成為法律的《台灣關係法》，建立了美國與台灣人民間強而有力且堅定的非官方關係。對此，川普已明確表明，習近平也清楚了解。董雲裳說，美國已經回到過往的「一中政策」。

董雲裳表示，提勒森18日至19日訪問中國大陸期間將會晤習近平、國務院總理李克強、國務委員楊潔篪、外交部長王毅。她指出，這是提勒森第首次訪問中國大陸，將會設定工作計畫，為雙邊政府建立新的雙邊關係。

此外，董雲裳表示，美方知道高層交流是中方感興趣項目之一，提勒森訪問，傳遞了美國將持續與中國大陸維持高層交流的訊息。美中事務官員也將透過這次訪問，繼續討論雙邊投資協定（BIT）。

提勒森將於15日至19日訪問亞洲日本、南韓和中國大陸三國。他將於15日先抵達東京，隨後於17日訪問首爾，18日轉赴北京訪問。

(中時)