凱特王妃妹婚禮有規則 哈利王子星女友別來亂！

凱特王妃胞妹琵琶婚禮在即，她限制賓客只能攜將婚或已婚配偶出席，等同打臉哈利王子。(左／達志影像、右／翻攝自《每日郵報》)

英國凱特王妃胞妹琵琶米德頓(Pippa Middleton)，去年認了喜事臨門，被富豪男友詹姆士馬修斯以20萬英鎊4克拉大鑽戒套牢，讓她直呼「幸福到極點」，並訂於今年5月舉行婚禮，而這份幸福當然得好上加好，有消息人士指出，新嫁娘籌備過程中，釋出了一條特殊限制，而這規範將打臉哈利王子，也給他的明星女友難看。

據《鏡報》報導，琵琶正如在敲定婚禮的細節，而她最近向賓客發出「只可攜配偶會訂婚的伴侶出席」的規範，第一受害者就是曾跟她傳緋聞的哈利王子，因為近來與哈利越愛樂公開的女星梅馬克爾，尚未與男友訂婚，琵琶的這條規定，等同將她趨之於門外。

有消息人士透露，琵琶之所以大費苦心宣布這條「禁令」，其實是擔心梅根到時候若現身，將造成不必要的混亂，甚至模糊焦點，然她自己卻是個搶鋒頭女王，在胞姊凱特王妃結婚那天，琵琶穿了件超貼身禮服，大秀曼妙胴體，搶走姊姊不少風采。

(中時電子報)