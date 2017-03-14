NBA》隆多總算破冰？返先發飆得分新高
為了季後賽門票，什麼恩怨都要拋在腦後！本季跟公牛教練團不對盤，慘遭降到板凳的主控隆多，14日重返先發陣容，就拿本季新高20分，另有7籃板、6助攻，帶領公牛115比109強壓地主黃蜂，距離東區前8越來越近。
隆多本季轉來公牛打球，原本放話要跟韋德、吉米巴特勒攜手奮戰，卻跟公牛教練團爆發衝突，隨即遭到球團以培養新秀為由，讓他改打替補，如今隨著季後賽腳步越來越近，位居晉級邊緣的公牛，只好屈就現實，讓隆多重返先發。
公牛確實很有機會闖進東區8強行列，目前戰績32勝35敗，加上原本排在東區第8的公鹿，14日以93比113遭到灰熊慘電，無奈中止6連勝，戰績來到32勝34敗，公牛跟公鹿之間勝差僅剩半場，當然必須卯足全力。
甚至公牛跟東區第7的活塞(33勝33敗)，僅有1.5場勝差，跟東區第6的溜馬(34勝32敗)只有2.5場勝差，只要公牛在剩下15場例行賽好好搶勝，不僅可以搶下季後賽門票，瞄準東區第6席位也有機會。
看到隆多如此拚命，韋德與巴特勒14日當然也要奉陪，兩人各拿23分進帳，巴特勒更有11助攻、6籃板、2抄截與2火鍋，替補前鋒米洛提奇也有24分、11籃板，公牛才有辦法以一路領先之姿擊敗地主黃蜂。
(中時電子報)
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