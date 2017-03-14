朴槿惠被批涉嫌虐待寵物狗

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「虎落平陽被犬欺」。釜山地區一個動物保護團體昨天表示，南韓前總統朴槿惠在搬離青瓦台時，遺棄了自己養育的寵物狗。因此要求警方懲罰虐狗的朴槿惠。

南韓「亞洲經濟」今天報導，有人在網站上留言，要求懲罰朴槿惠涉嫌虐待動物，並表示警察廳已經受理此案。

據報導，朴槿惠在青瓦台養了9隻南韓土產名犬珍島狗，在被彈劾後，12日晚間搬到首爾三成洞私宅時，將狗全部遺棄在青瓦台，違反了「動物保護法」。

朴槿惠於2013年2月入主青瓦台時，曾自首爾三成洞街坊鄰居手中收到2隻珍島小狗作為禮物，其後這2隻小狗在青瓦台裡又生下7隻小狗。

報導稱，關於這9隻狗的日後去向，青瓦台方面還沒有任何官方表態。1060314

(中央社)