提勒森將晤習近平 美重申一中政策

國務院代理亞太助卿董雲裳今天表示，美國總統川普與大陸國家主席習近平通話後，同意遵循美國的「一中政策」和過去相同，就是基於美中「三個公報」與「台灣關係法」。

董雲裳（Susan Thornton）下午在華府外籍記者中心簡報國務卿提勒森（Rex Tillerson）15日到19日將訪問日本、南韓與中國，展開上任以來首度亞洲行。

董雲裳表示，提勒森在北京期間，將與中國國家主席習近平、國務院總理李克強、國務委員楊潔篪及外交部長王毅會面。

有香港媒體記者問，川普同意遵循美國的「一中政策」，究竟什麼是川普政府主政下、美國的「一中政策」？當川普與習近平接下來可能在佛羅里達會晤時，川普又會如何和習近平談論美國的「一中政策」及有關台灣的議題？

董雲裳說，對她而言，很難想像究竟習近平會如何和川普討論「一中政策」，但她說，她很清楚的是「我們（美國）的一中政策」，也就是川普和習近平在通話時重申的是和過去相同的美國「一中政策」，「我肯定你們不少人也都知道」。

她表示，這個「一中政策」是經歷代代相傳的多位美國國務卿、可追溯從季辛吉開始，基於美、中分別在1972年、1979年及1982年簽署的「三個公報」以及「很重要地」還基於「台灣關係法」；台灣關係法是美國法，是經過立法的一部份，也於1979年簽署成為法律，這讓美國得以堅定信守美國人民和在台灣的民眾間的「非官方關係」。

董雲裳認為，川普已清楚表明上述立場，而習近平也清楚了解，在接下來美方與中方的後續對話與會面中，對於美國的這一國家政策似乎毋庸置疑。

有美國網路媒體報導，川普將比照與日本首相安倍晉三「川安會」模式，於4月6日、7日在佛羅里達州的馬阿拉哥（Mar-a-Lago）私人度假村接待習近平，這場「川習會」期間，兩人將不安排高爾夫球敘。

對此，董雲裳說，提勒森這趟訪問中國，某種程度上當然可視為是為兩國元首未來的高層會晤鋪路，但對於「川習會」舉行地點和確切時間，董雲裳未證實或否認。1060314

(中央社)