監督年改聯盟：4成4退撫基金股票有疑慮

我要評比

監督年金改革行動聯盟今天說，公務人員退休撫卹基金西元2015年到2016年間出清的股票，4成4讓人打問號，有些賣出就上漲或出現利多新聞，退撫基金應公布所有股票買賣完整資訊。

監督年金改革行動聯盟日前質疑退撫基金買高賣低，且有2大問題；公務人員退休撫卹基金管理委員會表示，國內自營股票經統計，近15年累積收益數為新台幣667.94億元，年收益率約6.72％，長期績效尚稱穩健無虧損。

監督年改聯盟說，提出的資料完全來自退撫基金網站公布資料，未增刪。退撫基金網站公告的持有股票少得可憐，完全看不到任何買進賣出資訊，只能從公告資訊中了解出清股票。

監督年改聯盟說，沒基金管理改革，就不是真正的年金改革。基金管理1日不透明，終將淪為政治黑手洗錢管道，政治黑手沒100％退出基金管理，年金改革之路將一片黑暗。1060314

(中央社)