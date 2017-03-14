情侶裝甜勾男友 李冰冰機場大方恩愛
影后李冰冰1月大方認戀情，曬出與男友相視而笑照，甜蜜寫下：「一切都是最好的安排」，小倆口眼神充滿愛意，據悉，對方比她小10幾歲，是投資公司高級主管，而熱戀中的李冰冰與男友現身北京機場時，她全程勾著男友，還大方隔著口罩玩親親，甜蜜指數爆表。
44歲李冰冰認愛後，一舉一動都散發甜蜜氣息，近日小倆口以一身黑情侶裝現身北京機場時，李冰冰手勾男友，秒變小女人，始終「黏緊緊」，熱戀中的李冰冰還大方隔著口罩，和男友玩親親，十分恩愛，也讓外界期待李冰冰早日宣布好消息。
(中時電子報)
關鍵字：李冰冰
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